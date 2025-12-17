中国の赤十字ボランティアが約350万人に

中国赤十字会は15日に開いたボランティアサービス活動に関する記者会見において、中国全土の赤十字会のシステムに登録されているボランティアは約350万人、ボランティアサービス組織は約3万4000団体、中国の造血幹細胞移植ドナーの登録者数は372万人、死後の臓器提供意思の登録をしている人の数は728万人に達していることを明らかにした。人民日報が伝えた。

ボランティアやボランティアサービス組織は年間を通して、都市部や農村部などで活発に活動し、人道支援の第一線で奮闘し、国家戦略や国民の民生、社会ガバナンスといった面で多大な貢献を果たしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月17日