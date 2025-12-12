王毅氏がブルネイのエルワン第二外務大臣と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は11日、ブルネイのエルワン第二外務大臣と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国はブルネイと共に両国首脳間の重要な共通認識を基本的指針とし、上層部交流を維持し、戦略的な意思疎通を深め、互恵協力を深め、多国間協力を強化して、中国ブルネイ運命共同体の構築が新たな一歩を踏み出す後押しをすることを望んでいる。中国とASEANが包括的な戦略的パートナーシップを構築してから、来年で5年になる。中国としては引き続きASEANと協力のハイライトを生み出していきたい」とした。

エルワン氏は「ブルネイは引き続き『一つの中国』政策を揺るぎなく遂行し、中国統一の大業を支持していく。中国は常に地域の団結と安定の促進における最も重要なパワーだ」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月12日