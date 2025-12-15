王毅氏がアブダッラーUAE副首相兼外相と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は12日、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダッラー副首相兼外相とUAEのアブダビで会談した。新華社が伝えた。

王氏は「国交樹立から40年余りにわたり、中国とUAEは相互尊重と相互支持を堅持し、両国関係は国際情勢の激動という試練に耐え、健全かつ安定的な発展を維持してきた。近年、両国首脳のリーダーシップの下、中国とUAEの協力は各分野で時代の先頭を走り、エネルギー、貿易、投資、金融、中国語教育、民間航空、観光等の分野で着実な成果を収め、両国民に利益をもたらしている。中国はUAEと意思疎通や調整を強化し、両国首脳間の重要な共通認識を実行に移し、国交樹立の初心を堅守し、戦略的相互信頼を深め、互恵協力を拡大し、伝統的友好関係を継続し、両国の包括的な戦略的パートナーシップをより高い水準へと押し上げていくことを望んでいる」とした。

アブダッラー氏は「UAEは対中関係を非常に重視し、外交政策の最優先事項に位置付けている。中国と上層部交流を緊密化し、貿易、投資、エネルギー、科学技術、教育等の分野で協力を拡大し、第三国市場を共同で開拓していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月15日