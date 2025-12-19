コスメから生まれる大市場

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国の大規模市場は、勢いある活力にあふれており、多くの小さな商品が、多様化された消費シーンを通して、産業の勢いある原動力となり、大規模な産業を次々と誕生させている。

国潮（中国の伝統要素を取り入れたおしゃれな国産品のトレンド）の流行に伴い、コスメは今ではテクノロジー、感情、文化の複合体となっている。コスメの小さなボトルには、ビジネスの秘訣が無限に詰め込まれている。全国3大コスメ産業集積センターの1つであり、浙江省湖州市の呉興工業開発区埭渓鎮にある「コスメの町」では現在、イノベーション開発を通じて大市場を急速に発展させている。

浙江省湖州市の呉興工業開発区埭渓鎮にある「コスメの町」

「コスメの町」には特許を100件以上保有するコスメメーカーの実験室があり、研究開発作業が活発に行われている。

あるコスメメーカーで技術責任者を務める張発明さんは、「当社は今、メイクブラシ生産設備の特許を申請中だ。この設備は集積度が高く、従来の生産（設備）の約25％の規模で、工場の稼働率向上に相当する」と話した。

現在、「コスメの町」で取得された特許は300件以上に上る。香水産業の泣き所だった超音波によるアルコール熟成促進技術や、売れ行きの好調な独自開発のコスメ原料など多くのイノベーションが行われ、「イノベーション」はこの町の最もはっきりとした特徴になっている。

「コスメの町」は革新的な特許によって、大手ブランドを補完する「プチプラ」の位置づけから徐々に脱却し、市場で一定のシェアを占めるようになった。こうした成果の背後には、恵まれたクラスターとしての優位性がある。全国3大化粧品産業集積センターの1つである「コスメの町」には、コスメメーカーが300社以上集まり、原料の供給、開発デザイン、製造からパッケージ、物流、検査、測定まで、整った産業チェーンが構築されている。

世界一のコスメ消費市場である中国市場には、現在、コスメメーカーが2万社以上ある。国家統計局のまとめた統計によると、今年1-10月のコスメ小売額は前年同期比4.6％増の3812億元（1元は約22.1円）に達した。10月単月では523億元に達して、過去最高を更新した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月19日