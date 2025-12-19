中国商務部「一部レアアース輸出の包括許可申請を承認」

商務部（省）の何亜東報道官は18日に北京市で行われた同部の定例記者会見で、レアアース（希土類）関連品目の輸出規制に関する最新の状況を説明し、「中国はすでに一部のレアアース（希土類）輸出の包括許可申請を承認している」と明らかにした。

何報道官によると、「レアアース関連品目の輸出規制を実施して以来、中国の担当当局は国内の輸出企業に対する政策のPRを行ってきた。関連の輸出やコンプライアンスに合致した経験が蓄積されるにつれ、一部の国内輸出企業では包括許可を申請するための基本的な要件をほぼ満たすようになった」という。

何報道官は、「私の知るところでは、これまでに一部の国内輸出企業が提出した包括許可申請がすでに受理され、承認されている」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月19日