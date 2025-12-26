TikTokが米国で合弁会社を設立へ　中国商務部がコメント

商務部（省）の何詠前報道官は25日に行われた同部の定例記者会見で、TikTokが米国で合弁会社を設立することに関連した質問に答えた際、「中国政府は企業が中国の法律・法規に合致し、利益のバランスが取れた解決策を講じることを望む」と述べた。新華社が伝えた。

【記者】報道によると、TikTokはすでに3つの投資機関との間で合意に調印しており、新会社のTikTok米国合弁企業を設立し、TikTokが米国での運営を継続できるようにするという。これについてコメントは。

【何報道官】中米両国首脳が電話会談で達成した重要な共通認識を実行するために、双方の経済貿易チームはこれ以前に、相互尊重と平等な協議の基礎の上で、TikTokなどの問題の協力的方法による適切な解決に関する基本的枠組みをめぐって共通認識に達した。米国が中国と向き合って進み、この件に関する約束を着実に果たし、中国企業が米国で持続的に安定して運営が行えるように公平・開放・透明・非差別的なビジネス環境を提供し、中米経済貿易関係の安定かつ健全で持続可能な発展を推進することを望む。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月26日