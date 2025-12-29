中国人民解放軍東部戦区が演習「正義使命2025」を実施

東部戦区が発表した合同演習区域のイメージ図

中国人民解放軍東部戦区は12月29日より、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍等の部隊を派遣し、台湾海峡、台湾島北部、台湾島南西部、台湾島南東部、台湾島以東において、演習「正義使命2025」を実施する。東部戦区の施毅報道官が29日、発表した。

本演習では、海空戦闘即応パトロール、総合的制権の奪取、重要港湾・区域の封鎖管制、外線における立体的抑止・阻止等の演習を重点的に行い、艦艇及び航空機が多方向から台湾島に接近し、各軍兵種が連携して合同突撃演習を行う。戦区部隊の統合作戦における実戦能力の検証が目的だ。これは「台湾独立」分裂勢力及び外国の干渉勢力に対する重大な警告であり、国家主権を守り、国家統一を維持するための正当かつ必要な行動である。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月29日