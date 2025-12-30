最新映像！中国人民解放軍の無人機が台北101を俯瞰

中国人民解放軍東部戦区は29日より、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍などの部隊を派遣し、台湾海峡、台湾島の北部、南西部、南東部、東部の海域において演習「正義使命2025」を実施している。

29日夜の中国中央テレビ局（CCTV）のニュース番組「新聞聯播」では、中国人民解放軍の無人機が台北101を俯瞰する映像が放送された。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月30日