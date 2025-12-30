東部戦区、台湾島南北両端で対海突撃・防空・対潜などの演習を実施

中国人民解放軍東部戦区は30日、護衛駆逐艦や戦闘爆撃機などを派遣し、台湾島南北両端の海域において、確認・識別、退去警告、模擬打撃、ならびに対海突撃、防空・対潜などの演習を実施し、海空協同運用能力及び一体的封鎖管制能力を検証した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月30日