中国の元旦3連休に人気だった海外旅行先　トップは韓国・ソウル

中国のオンライン旅行予約プラットフォーム「Qunar.Com」は1月3日、元旦に合わせた3連休（1-3日）に、中国人観光客の間で人気となった海外旅行先都市ベスト10を発表した。アジアの都市がベスト10を独占し、最も人気があったのは韓国・ソウルだった。

データによると、3連休に「Qunar.Com」を利用した旅客は世界の約1000都市へのフライトを利用し、世界の約3000都市のホテルを予約した。海外への航空券を予約した人の年齢を見ると、23-30歳の割合が36％と最も高かった。また、この年齢層が予約した海外への航空券は前年同期比で42％増加し、増加率はすべての年齢層の中で最も高かった。

「人民網日本語版」2026年1月5日