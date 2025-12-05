商務部「日本が独断専行すれば、中国は必要な措置を講じる」

写真提供・新華社

商務部の何亜東報道官は4日の定例記者会見で、「日本側が独断専行すれば、中国側は必要な措置を講じ、その結果はすべて日本が責任を負うことになる」と述べた。

何報道官は会見で、「中国側は日本に対して必要な対抗措置を講じる可能性に言及しているが、具体的に説明できるか。また、最近の中日関係の変化を受け、多くの日本企業が中国事業の縮小を検討しているとの指摘があるが、商務部としてどう見ているのか。さらに、中国にとって日本企業の対中投資は依然として重要なのか」という記者からの質問に対して、上記のように答えた。

何報道官は、「日本の高市首相による台湾関連の誤った発言について、中国側はすでに厳正な立場を繰り返し表明してきた。中日双方の正常な経済・貿易協力のために、日本側が直ちに誤った言動を正し、中国側への約束を実際の行動で履行するよう促す」とした上で、「もし日本側が独断専行すれば、中国側は必要な措置を講じ、すべての結果は日本側が負うことになる」と述べた。

何報道官はさらに、「最近、日本の高市首相が公然と台湾関連の誤った発言を行い、中日関係の政治的基礎を深刻に損なった。これについて日本側には免れられない責任がある」と強調した。

また、日系企業の対中投資について、何報道官は、「中国は世界第2位の消費市場であり、巨大な投資・消費潜在力を備えている。それと同時に、中国は質の高い発展を目指し、グリーン化・デジタル化・インテリジェント化の転換が加速しており、産業支援能力も強く、新たな科学技術革命と産業変革における最適な応用シーンでもある。中国は常に外資企業にとって『理想的で、安全で、成果を上げられる投資先』であり、日系企業を含む多くの多国籍企業が中国市場を前向きに評価している。今年に入り、中国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14.7%増の5万4000社に達している」と指摘。

何報道官は、「中国は一貫して対外開放を基本国策として堅持してきた。中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）で、『自主的な対外開放の積極的拡大』や『双方向の投資協力空間の拡大』など一連の方針が打ち出された」と強調した上、「中国は各国の投資家による対中投資・事業展開を歓迎し、中国の発展による機会を共有できるようにしていく」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月5日