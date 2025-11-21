中国商務部「日本は相手の感情を傷つけながら利益を求めることはできない」

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

日本の高市早苗首相の台湾地区関連の誤った発言について、中国商務部（省）の何詠前報道官は20日に行われた定例記者会見で、「日本は、相手の感情を傷つけておきながら、相手から利益を求めることはできない。これは中国との適切な関わり方ではない」と述べた。

何報道官は、「日本の高市首相が最近、公然と行った台湾関連の誤った発言は、中日関係の政治的基礎を根本的に損なうものであり、双方の経済貿易交流・協力に深刻なマイナス影響をもたらした。中国は日本が歴史と中日関係に対して責任ある態度を取り、誤った発言を撤回し、中国との約束を着実に履行し、両国の経済貿易協力のために良好な環境を整えるよう促す」と述べた。

何報道官は、「日本が独断専行し、誤った道をさらに進むのであれば、中国は断固として必要な措置を講じる。その結果はすべて日本が責任を負うことになる」と述べた。

また何報道官は、「高市氏の中国に関わる誤った発言は、中国国民の強い憤りを引き起こした。日本は相手の感情を傷つけておきながら、相手から利益を求めることはできない。これは中国との適切な関わり方ではない。中国は日本に対し、誤ったやり方を直ちに是正するよう促す」と強調した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月21日