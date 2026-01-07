雲南省、新型エネルギー貯蔵設備容量が600万kWを突破

雲南省曲靖市馬竜区に位置する国易エネルギー貯蔵発電所がこのほど正式に稼働を開始したことで、雲南省の新型エネルギー貯蔵の総設備容量は600万キロワット（kW）を突破し、全国で上位の規模になったことが、南方電網雲南電網公司への取材で分かった。人民日報が伝えた。

「第14次五カ年計画（2021－25年）」開始以来、雲南省は新型電力システム実証エリアの建設を積極的に推進してきた。現在までに、累計75件のエネルギー貯蔵プロジェクトが系統連系・稼働を実現し、多様化かつ大規模なエネルギー貯蔵構造が形成されている。また、雲南省の新型エネルギー貯蔵設備の利用時間数は全国上位に入っている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月7日