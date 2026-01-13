北京が最新の賃金データ報告を発表　ロボット産業などが高所得に

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

北京市人的資源・社会保障局が9日に発表した「2025年北京市人的資源市場賃金データ報告（第4四半期）」によると、2025年第4四半期（10-12月）、北京市は人型ロボットとエンボディドAI（人工知能）を中核とする商用化実践が全面的に加速し、スマート/ハイエンド製造業ロボットシステムエンジニア、ロボット電気エンジニア、エンボディドAIアルゴリズムエンジニアの平均月収の中央値がいずれも2万5000元（1元は約22.7円）を超えた。

同報告書は、「2025年第4四半期に、北京市の経済運営は安定さの中で好転し、消費市場は回復を続け、各重点産業の平均月収の中央値が安定的に上昇した。『AI+』が産業の高度化を加速させ、集積回路とスマート製造という新たな質の生産力における2大重点分野の賃金上昇ペースが引き続きトップとなり、平均月収の中央値は集積回路が1万6938元、スマート製造が1万4215元だった」と指摘した。

同時に、北京市の専門技術者の賃金水準が安定的に上昇し、平均月収の中央値は1万3264元に達した。上級技師、技師、高技能人材の平均月収の中央値は順に、1万3273元、1万1996元、1万1593元だった。

AI産業化プロセスの加速に伴い、北京市では大規模AIモデル商用化などの分野におけるニーズが急増し、専門技術者がさらに不足し続けている。その結果、ハイレベル人材の賃金面でのボーナスが相次いで打ち出された。同時に、北京市では大規模AIモデルアーキテクト、自然言語処理エンジニア、検知アルゴリズムエンジニア、AIオペレーター開発エンジニアの平均月収の中央値がいずれも4万元を超えた。

同報告書の賃金水準の統計では、2025年の四半期における各月の総支給額（基本給、能力給、賞与、販売マージン、各種手当を含む）の平均値を用い、年末賞与、インセンティブストックオプション、配当などは含まれていない。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月13日