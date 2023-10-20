中国最低賃金基準　首位は上海、16省（区・市）が月収2000元超

人的資源・社会保障部（省）は18日、全国の省・自治区・直轄市の最低賃金基準を発表した（2023年10月1日現在）。現在、全国の16省（区・市）の月収ベースの最低賃金基準が2000元（1元は約20.5円）を上回る。

23年9月1日より、北京市が月収ベースの最低賃金基準を2320元から2420元に引き上げ、100元の上昇となった。非フルタイム労働者の最低賃金基準は時給25.3元から26.4元に引き上げられた。西蔵（チベット）自治区の月収ベース最低賃金基準は1850元が2100元に調整され、時給ベースでは18元から20元に調整された。

今年に入ってから、河北省、山西省、貴州省、青海省、安徽省、陝西省、上海市なども相次いで最低賃金基準を引き上げた。

現在、全国の16省（区・市）の月収ベース最低賃金基準が2000元を超えており、順に上海市、北京市、広東省、浙江省、江蘇省、河北省、陝西省、天津市、山東省、四川省、重慶市、西藏自治区、安徽省、福建省、湖北省、河南省の16ヶ所となっている。

（編集KS）

「人民網日本語版」2023年10月20日