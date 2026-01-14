米国、NVIDIA製チップ「H200」の対中輸出規制を緩和
人民網日本語版 2026年01月14日11:35
（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
米国の「連邦官報」によると、米国は現地時間1月13日、米半導体大手エヌビディア（NVIDIA）製チップ「H200」の中国向け輸出に関する規制を緩和した。
これに先立ち、トランプ米大統領はソーシャルメディアを通じ、米政府がNVIDIAによるAI（人工知能）チップ「H200」の対中販売を許可する意向を示していた。
報道によると、当該チップの対中販売については、米商務省が承認および安全審査を担当し、米側は関連取引から手数料を徴収するという。（編集JZ）
「人民網日本語版」2026年1月14日
