過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

中国海警局艦艇編隊が中国の釣魚島領海を巡航

人民網日本語版　2026年01月15日10:50

中国海警局1306艦艇編隊は14日、中国の釣魚島領海内を巡航した。これは、中国海警局が権益を守るため法に則り実施する巡航活動である。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月15日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn