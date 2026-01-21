中国、第2段階の6G技術試験を開始

国務院新聞弁公室は21日の記者会見で、2025年の工業・情報化分野における発展の成果について説明した。

会見によると、中国はすでに5G基地局を483万8000ヶ所設置し、全国のすべての郷・鎮及び95％の行政村で5Gが利用可能となり、中国は世界最大規模かつ技術的にリードする情報インフラを完成させた。5Gの利用者数は12億人を超えている。

現在、中国は5Gの標準必須特許（SEP）宣言件数で世界全体の42％を占めている。6Gの研究開発では、第1段階の技術試験をすでに完了し、300件以上の重要技術を蓄積しており、第2段階の技術試験をこのほど開始した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月21日