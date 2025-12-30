今年中国のアスリートが世界一になった回数は146回　国民の体質の「合格」率は84.9％

今月27日と28日に北京で開催された2025年中国体育局長会議において、中国のアスリートは今年、31競技で146回世界チャンピオンになったことが発表された。中央テレビニュースが伝えた。

今年、中国の国民の体質の「合格」率は84.9％と、2020年と比べて0.8ポイント上昇した。よく運動をする人の割合は38.52％に達した。

第14次五カ年計画（2021～25年）期間中、中国の体育産業は年間10.3％のペースで成長し、生産額は年間平均11.6％のペースで増加した。

2020年の時点で3811億元（1元は約22.3円）だったウィンタースポーツ関連産業の規模は、年間26.6％のペースで拡大し、2024年には9800億元に達した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月30日