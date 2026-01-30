中国の対外投資残高 9年連続世界トップ3入り
人民網日本語版 2026年01月30日13:12
中国国際貿易促進委員会の王文帥報道官は1月28日に行われた月例記者会見で、「中国の対外投資残高は9年連続で世界トップ3に入った」と述べた。同委員会がまもなく発表する「2025年中国企業の対外投資現状および意向調査報告」によると、中国の対外投資企業約1200社に対してサンプル調査を行ったところ、2025年に中国企業の対外投資は安定的に発展し、回答した企業の約80％が「対外投資を拡大または維持する」との意向を示し、約90％が「中国の対外投資の見通しに楽観的な態度を取っている」と答えた。
同報告書によれば、回答企業の60％が「対外投資利益率は上昇または現状維持である」と答え、約半数が「企業を組織して『集団で海外進出』したい」、「製造業への投資を優先的に選択したい」との意向を示した。また、約90％が「人民元を使用して対外投資を行いたい」として、人民元使用に対する意欲の高まりを示した。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年1月30日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国1-5月の非金融分野対外直接投資、前年同期比2.3％増の616億ドル
- 中国1-4月の対外直接投資、前年同期比7.5％増
- 中国1-2月の対外非金融類直接投資額、前年同期比9.1％増
- 中国の対外非金融類直接投資額、1−11月は前年比11.2％増
- 中国1-8月の非金融分野の対外直接投資が前年比12.4％増
- 中国24年1-6月の非金融分野の対外直接投資、前年比16.6％増の726億2千万ドル
- 新興エコノミーが中国の対外投資の新たな成長ポイントに
- 中国1-4月の非金融分野の対外直接投資、前年同期比18.7％増
- 中国1-11月の対外非金融分野直接投資、前年同期比18.4％増の8145.4億元
- 中国1-10月の非金融分野の対外直接投資が前年同期比17.3％増
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn