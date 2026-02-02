王毅氏がロシアのショイグ安全保障会議書記と戦略的意思疎通

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は1日に北京で、ロシアのショイグ安全保障会議書記と戦略的な意思疎通を行った。新華社が伝えた。

王氏は「現在、世界は混迷を深め、『ジャングルの掟』へと逆戻りする現実的な危険に直面している。世界の大国であり、国連安保理常任理事国である中露には、真の多国間主義を実践し、国連中心の国際体制を維持し、平等で秩序ある世界の多極化、普遍的に恩恵をもたらす包摂的な経済のグローバル化を提唱し、より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築を後押しする責任と義務がある」と指摘。

「互いに最大の隣国であり、新時代における包括的な戦略的協力パートナーである中露は、両国関係に関わる重大な問題について緊密な意思疎通を保ち、互いの核心的利益に関わる問題で相互支持を強化すべきだ。首脳のリーダーシップは、中露関係の高水準の発展における最大の強みであり、根本的な保障だ。中国はロシアと共に両国首脳間の重要な共通認識をしっかりと実行に移し、新たな1年において中露関係が新たな局面を切り拓くよう後押しすることを望んでいる」とした。

ショイグ氏は「ロシアは常に一つの中国原則を遵守し、台湾海峡の安定を破壊しようとする敵対勢力の動きを注視し、『再軍事化』を加速する日本の企てに断固反対している。中国と引き続き揺るぎなく支持し合い、二国間協力を緊密化し、多国間の枠組みで協力を強化し、露中関係の高水準の発展の勢いを共同で維持し、より公正で合理的な多極化世界の構築を後押ししていきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月2日