春運初日、中国の国産旅客機C919が「上海-珠海」路線で初運航

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国東方航空によると、春運（春節＜旧正月＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）初日となった2026年2月2日、大型旅客機C919が上海虹橋国際空港と珠海金湾国際空港を結ぶ定期商用路線で初めて運航された。

春運期間中、同路線の1日の運航便数は5便に達し、そのうちC919は1-2便に投入される。同日午前8時頃、東方航空のMU9849便が上海虹橋国際空港を離陸し、2時間あまりのフライトの後、珠海金湾国際空港に無事到着した。

東方航空が保有するC919は14機あり、14都市を結ぶ18路線で運航されている。今年の春運期間には、平均1日50便以上の定期便で運航され、便数は前年同期比で52.6％増加するという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月3日