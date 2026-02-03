中国、太陽光発電設備容量が今年初めて石炭火力発電を上回る見通し

中国電力企業連合会が2日に発表したデータによると、2025年の全国の新規発電設備容量は5億5000万キロワット（kW）に達した。このうち風力発電と太陽光発電は合計4億4000万kWで、新規発電設備総容量に占める割合は80.2％となった。中央テレビニュースが伝えた。

統計によれば、風力・太陽光・バイオマスによる新規発電容量は現在、社会全体の新規電力消費量の97.1％を占めており、新たな電力需要を支える主体となっている。中国のグリーン電力供給能力は持続的に強化され、エネルギー・電力分野におけるグリーン・低炭素トランスフォーメーションが加速し続けている。

同連合会は、2026年には太陽光発電の設備容量は初めて石炭火力発電を上回り、年末には風力発電と太陽光発電を合わせた設備容量が、発電設備総容量の半分に達すると予測している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月3日