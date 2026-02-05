中国のネットユーザーが11.25億人に　インターネット普及率は80％超

今月5日に発表された第57回「中国インターネット発展状況統計報告」によると、2025年12月の時点で、中国のネットユーザーの数は11億2500万人に達し、インターネットの普及率が80％を超えた。

2025年12月の時点で、生成AIのユーザーの数は前年末比141.7％増の6億200万人に、普及率は前年同期比25.2ポイント上昇の42.8％に達した。生成AIが現在、人々の日常生活や生産の分野に急速に溶け込み、社会のデジタル化とスマート化への転換を促進する重要な牽引力となっている。

モバイルインターネットを見ると、5Gの基地局は483万8000ヶ所に達し、中国の全ての郷・鎮、及び95％の行政村で5Gが利用できるようになっている。5Gの強化版5G-Advancedはすでに330都市をカバーしている。

固定インターネットを見ると、中国の3分の2の地級市（省と県の中間にある行政単位）で、1Gbpsが利用できるようになっている。

コンピューティング施設を見ると、万カード級インテリジェントコンピューティングクラスターが42ヶ所と世界最先端となっており、中国のAI産業の急速な発展を力強く下支えしている。

全国一体化政務サービスプラットフォームのユーザーは9億4000万人で、「効率的な手続き」が常態化しており、インターネットの発展が国民に益をもたらし、温かい気持ちにさせるという価値観が反映されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月5日