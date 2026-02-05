中国の国産航空機C919とC909がシンガポール航空ショーにそろって登場

2026年シンガポール航空ショーが2月3日、シンガポールで開幕し、中国国産商用機のC919とC909が展示された。会期中、C919、C909の医療用航空機、インドネシアの格安航空会社（LCC）トランスヌサの保有するC909が展示エリアにそろって登場。C919は飛行のデモンストレーションを行うという。

両機種はこれまでに合わせて200機以上が引き渡され、累計800以上の路線で運航されており、輸送した旅客は延べ3600万人を超えた。

（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月5日