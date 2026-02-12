中国1月のCPIは前年比上昇、PPIの下落幅は縮小

国家統計局が2月11日に発表したデータによると、1月は個人消費需要の回復が続き、消費者物価指数（CPI）は前月比で0.2％上昇、前年同期比で0.2％上昇した。食品とエネルギーを除いたコアCPIは前年同期比で0.8％上昇した。工業生産者出荷価格指数（PPI）は前月比で0.4％上昇、前年同期比では1.4％低下した。

民生銀行の温彬チーフエコノミストは、「1月の物価動向は全体として緩やかな回復基調を示した。CPIについては個人消費需要の回復が続き、コアCPIの上昇基調は変わっていない。PPIについては前月比で4ヶ月連続の上昇、前年同期比の下落幅は2ヶ月連続で縮小しており、価格は徐々に安定しつつある」との見方を示した。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年2月12日