中国11月のCPI、前年比0.7％上昇

中国国家統計局が10日に発表したデータによると、11月の消費が引き続き回復し、消費者物価指数（CPI）は前年同期比0.7％上昇した。上昇幅は前月より0.5ポイント拡大し、2024年3月以来の最高水準となった。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは同1.2％上昇した。人民日報が伝えた。

CPIの上昇幅が拡大した主な原因は、食品価格が低下から上昇に転じたことにある。食品価格は前月の2.9％低下から0.2％上昇へと転じ、CPIに対する前年同期比の影響は前月の0.54ポイント低下から0.04ポイント上昇へと変化した。エネルギー価格は3.4％低下し、低下幅が前月より1.0ポイント拡大した。このうちガソリン価格の低下幅は7.5％に拡大した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年同期比1.2％上昇し、上昇幅は3カ月連続で1％以上を維持した。サービス価格は0.7％上昇、エネルギーを除いた工業消費財価格は2.1％上昇、CPIをそれぞれ約0.29ポイント、0.53ポイント押し上げた。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年12月11日