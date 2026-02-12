中国1月の新エネ車輸出台数、前年比倍増の30万2000万台に

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国自動車工業協会の分析によると、1月の自動車業界は全体として安定した運営を維持し、乗用車市場はやや減少した一方、商用車市場は好調を継続し、新エネルギー車市場は安定的に推移し、自動車輸出は引き続き増加した。

データによると、1月の自動車生産台数は前年比0.01％増の245万台、販売台数は前年比3.2％減の234万6000台で、前月比ではそれぞれ25.7％減、28.3％減となった。

輸出を見ると、1月の新エネルギー車輸出台数は前年比倍増の30万2000台で、前月比では0.5％増だった。従来型燃料車の輸出台数は前年比18.8％増の38万台で、前月比では16.1％減となった。

新エネルギー車では、1月の生産台数が前年比2.5％増の104万1000台で、販売台数が前年比0.1％増の94万5000台だった。新車販売全体に占める新エネルギー車の割合は40.3％に達した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年2月12日