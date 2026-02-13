日本が中国漁船を拿捕、中国外交部「関連協定の厳守と公正な法執行を日本に望む」

日本の水産庁は13日、長崎県沖の日本の排他的経済水域（EEZ）内で、EEZ内における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律違反の疑いで、中国漁船1隻を拿捕し、その船長を逮捕したと発表した。これについて、外交部（外務省）の林剣報道官は13日の定例記者会見で、「中国政府は中国の漁民に対し、法規に従って漁業活動を行うよう一貫して要求している。それと同時に、中国漁民の合法的権利・利益を断固として守る。日本が『中日漁業協定』を厳格に遵守し、公正な法執行を行い、中国人船員の安全と合法的権利・利益を保障することを望む」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年2月13日