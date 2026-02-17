習近平国家主席、第39回アフリカ連合首脳会議に祝電

習近平国家主席は14日、アフリカ連合（AU）の輪番議長を務めるアンゴラのロウレンソ大統領と、AU委員会のユスフ委員長に祝電を送り、第39回アフリカ連合首脳会議の開催に際し、アフリカ諸国とアフリカの人々に祝意を表した。人民日報が伝えた。

習主席は祝電の中で、「変動と混乱が入り交じる国際情勢にあって、中国は世界の平和維持、共同発展の促進、人類運命共同体構築の推進に揺るぎなく尽力している。中国は2026年5月1日から、中国と国交のあるアフリカ53ヶ国に対して全面的に関税を免除する措置を実施するとともに、共同発展のための経済パートナーシップ協定締結に向けた協議を引き続き推進し、『グリーンルート』のアップグレードなどを通じて、アフリカから中国への輸出品目の承認をさらに拡大する。これは、中国が高水準の対外開放を拡大する新たな措置であり、アフリカの発展、そして中国とアフリカが共に現代化の夢を追い求めるために、必ずや新たなチャンスをもたらすだろう」と指摘した。

習主席はさらに、「中国とアフリカの外交関係樹立から70年間、双方は常に困難を共にし、肩を並べて歩んできた。中国はアフリカと共に、これまでの友好関係を継承し、互恵協力を深化させ、相互理解と親交を深め、新時代における外的環境の変化に左右されない中国・アフリカ運命共同体の新たな一章を共に綴っていくことを望んでいる」と強調した。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月17日