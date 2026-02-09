過去記事

中央軍事委が北京駐屯部隊の老幹部ねぎらう迎春芸術公演を開催　習近平総書記が新春の祝意

中央軍事委員会が北京駐屯部隊の老幹部をねぎらう「迎春芸術公演」が6日午後、中国劇院で開催された。習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）も公演を鑑賞し、会場に集まった軍の老幹部及び全軍の退役幹部に心からの挨拶と新春の祝意を伝えた。新華社が伝えた。（編集NA）

