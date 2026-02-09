中央軍事委が北京駐屯部隊の老幹部ねぎらう迎春芸術公演を開催 習近平総書記が新春の祝意
人民網日本語版 2026年02月09日11:17
中央軍事委員会が北京駐屯部隊の老幹部をねぎらう「迎春芸術公演」が6日午後、中国劇院で開催された。習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）も公演を鑑賞し、会場に集まった軍の老幹部及び全軍の退役幹部に心からの挨拶と新春の祝意を伝えた。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年2月9日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記が党校（行政学院）の取り組みについて重要指示
- 習近平総書記が故宮の特別展「百年の継承と保護――紫禁城から故宮博物院へ」を見学
- 習近平総書記が中国農業大学の教職員と学生全員に返信
- 習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年祝賀大会に出席
- 朝鮮労働党創立80周年に際し、習近平総書記が金正恩総書記に祝電
- 習近平総書記が「全面的な法に基づく国家ガバナンス」について重要指示
- 習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年成果展を見学
- 習近平総書記が第20回中越両党理論シンポジウムに祝賀メッセージ
- 習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年祝賀芸術公演「美しい新疆」を鑑賞
- 習近平総書記がベトナム共産党書記長特使のレ・ホアイ・チュン外相と会見
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn