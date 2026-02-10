習近平総書記「社会主義現代化強国建設の鍵は科学技術の自立・自強」

習近平総書記は9日午前、北京市亦荘の国家信創園を訪れ、科学技術革新の取り組みを視察した。習総書記は展示ホールを訪れ、人工知能（AI）やロボットなど科学技術革新成果の展示を見るとともに、研究員やテクノロジー企業のトップらと親しく交流した。習総書記は「社会主義現代化強国建設の鍵は、科学技術の自立と自強にある。国が力を集中させて大事業に取り組むという我が国の優位性を十分に発揮し、質の高い各種要素を結集して難関を攻略し、弱点が際立つ問題の解決を加速させ、戦略目標を達成する必要がある」と述べた。新華社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月10日