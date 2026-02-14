王毅氏がルビオ米国務長官と会談

ミュンヘン安全保障会議に出席している王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は13日、同会議の期間中、米国のルビオ国務長官と会談した。新華社が伝えた。

王氏は、「中米関係においては、対立より対話が望ましく、紛争より協力が望ましく、ゼロサムゲームよりウィンウィンが望ましい。平等、尊重、互恵の姿勢を堅持しさえすれば、双方は互いの懸念を解決し、溝を適切に管理・コントロールする方法を見出すことができる。両国は共に努力し、協力リストの項目を増やし、問題リストの項目を減らし、中米関係を安定的かつ健全で持続的な発展の軌道に乗せ、世界により多くのポジティブな情報を発信すべきだ」とした。

双方は今回の会談が前向きで建設的なものであるとの認識で一致。両国首脳が達した重要な共通認識を共に実行に移し、政治・外交ルートの調整機能を発揮させ、両国のハイレベル交流に貢献し、各分野の対話と協力を強化し、中米関係の安定的な発展を推進することで合意した。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月14日