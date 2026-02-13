ハンガリーのオルバン首相が王毅氏と会談

ハンガリーのオルバン首相は11日、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）とブダペストで会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国はオルバン首相の率いる政府が長年にわたり対中友好政策を遂行し、中国とハンガリーの包括的協力を積極的に推進してきたことを評価している。両国関係は相互尊重、対等な付き合い、協力・ウィンウィンを基礎とし、力強い内生的原動力と広大な発展の余地を有する。ハンガリーが引き続き中国式現代化という『急行』に乗り、機会を共有し、共に発展を促進することを歓迎する。中国の核心的利益に関わる問題において、引き続きハンガリーから力強い支持を得られるものと信じる。中国もこれまでと同様に、ハンガリーが主権・安全保障・発展の利益を守り、自国の国情に合った成功の道を歩むことを支持し、外部勢力によるハンガリーへの内政干渉に反対する。中国ハンガリー協力の成功は欧州及び世界にとって手本となるものであり、中国EU関係の健全な発展を後押しするために、ハンガリーが積極的な役割を果たすことを望む」とした。

オルバン首相は「ハンガリーは中国の発展の成果に敬意を払っており、ハンガリーに投資し、ハンガリーで事業を展開する中国企業がさらに増えることを歓迎する。ハンガリーは一つの中国政策を揺るぎなく遂行しており、中国との包括的協力をさらに深めることを望んでいる。ハンガリーはEUと中国の対話及び協力を引き続き積極的に促進していく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月13日