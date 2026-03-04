外交部「イランから退避する中国人への支援を継続」
人民網日本語版 2026年03月04日11:19
外交部（外務省）の毛寧報道官は3日の定例記者会見で、イランからの中国国民の退避状況について説明し、「イランの安全情勢の緊迫化以降、2日までに3000人を超える中国国民が同国から退避した。イラン周辺諸国にある中国大使館・領事館は、すでに作業チームを国境検問所に派遣して受け入れにあたっており、イランから退避する中国国民への支援を継続していく」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月4日
注目フォトニュース
関連記事
- 王毅氏がオマーンのバドル外相と電話会談
- 王毅氏がイランのアラグチ外相と電話会談「イランの正当で合法的な権益の維持を支持」
- イラン情勢について外交部「国際社会と共に和解を促し戦火を阻止」
- イラン最高指導者ハメネイ師殺害について外交部がコメント
- 外交部「中国はイラン情勢の推移を注視」
- イラン・イスラム共和国情勢に関する上海協力機構の声明
- 外交部「中東地域の緊張激化は、いずれの側の利益にも合致しない」
- 中国とイランの外相が電話会談、王毅氏「世界が『ジャングルの掟』に逆戻りすることに反対」
- イランとの貿易国に25％の追加関税を課す米国の方針に外交部がコメント
- 王毅氏「主権国家の指導者を公然と殺害し、政権交代を煽ることは受け入れられない」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn