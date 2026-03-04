外交部「イランから退避する中国人への支援を継続」

外交部（外務省）の毛寧報道官は3日の定例記者会見で、イランからの中国国民の退避状況について説明し、「イランの安全情勢の緊迫化以降、2日までに3000人を超える中国国民が同国から退避した。イラン周辺諸国にある中国大使館・領事館は、すでに作業チームを国境検問所に派遣して受け入れにあたっており、イランから退避する中国国民への支援を継続していく」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月4日