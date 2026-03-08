【王毅外交部部長記者会見】中国の外交は人民のための外交を堅持

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は北京時間3月8日午前10時に「中国外交政策と対外関係」について記者会見を行い、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が国内外の記者からの質問に答えた。

王氏は、「人民のための外交を堅持することが中国の外交の揺るぎない理念であり、海外における『平安中国』システムの構築が新時代の外交官が弛まず求めていることだ」とした上で、「中国の国旗がはためく場所には、その場所を見守る中国の外交官がいる。中国の同胞の期待と訴えのある場所では、中国共産党と中国政府の温もりと心遣いが感じられるだろう。現在の世界情勢は不安定であるものの、強大な祖国は人々の揺るぎない後ろ盾になっている」とした。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年3月8日