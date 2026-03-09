中国の科学者、光通信と6G分野で記録更新

中国の科学者はこのほど、光通信と6G分野で画期的な進展を達成し、世界で初めて光ファイバー通信と無線通信システム間のネットワーク横断的融合を実現し、独自開発した「光ファイバー—無線一体化融合通信システム」はデータ伝送速度で新記録を達成した。この成果は国際学術誌「ネイチャー（Nature）」にオンライン掲載された。新華社が伝えた。

現在、光ファイバー通信と無線通信の間には、信号アーキテクチャーとハードウェア制約の面で「帯域幅のギャップ」が存在している。これに対応するため、北京大学は鵬城実験室、上海科技大学、国家情報光電子イノベーションセンターなどの研究チームと連携し、「光ファイバー—無線一体化融合通信」という概念を提案するとともに、集積光学の手法を採用し、250GHz（ギガヘルツ）を超える超広帯域の集積フォトニクス素子の開発に成功した。これを基盤として開発された新システムは、光ファイバー通信で単位チャネル当たり512Gbps（ギガビット毎秒）の信号伝送、無線通信で単位チャネル当たり400Gbpsの信号伝送を実現した。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月9日