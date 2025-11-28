2025OpenAtom開発者カンファレンスが北京で開催

次世代情報産業発展の重要な特徴の一つである「オープンソース」が、デジタル技術の開発やイノベーションの継続的な加速を促進している。2025OpenAtom開発者カンファレンスが先頃、北京で開催され、OpenAtomオープンソース基金会は、傘下のオープンソースの「鴻蒙（HarmonyOS）」と「欧拉（オイラー）」が第一陣の卒業プロジェクトになったことを発表した。人民網が伝えた。

OpenAtomオープンソース基金会の管理体系において、「卒業」とはプロジェクトが技術監督や安全面のコンプライアンスといった多重の厳格な評価・審査をクリアし、技術の成熟度やコミュニティガバナンス・産業適合能力などにおいて業界をリードする基準に達していることを意味する。

「鴻蒙」は10回にわたる大型アップデートが行われ、重要な貢献者は9700人に達し、1億3000万行のコードが生まれた。また、協力パートナー500社以上の製品1400件以上が互換性テストをクリアし、金融や宇宙、医療といった10以上のカギとなる領域をカバーし、トータルシーンスマートターミナルオペレーションシステムのルートコミュニティを構築している。一方、「欧拉」の開発貢献者は2万3000人、メンバー企業は2100社以上で、550万人以上のユーザーにサービスを提供している。そして、通信やエネルギーといった業界の市場をリードする地位を築き、整った技術スタックの基盤を構築している。

データによると、現時点で、中国のアクティブオープンソースプロジェクトは300万件以上で、その開発者は227万人以上。オープンソースはすでに新たな質の生産力を育む重要な下支えとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月28日