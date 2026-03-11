中国政府特使の中東訪問でホルムズ海峡問題が議題に？ 外交部がコメント

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は10日の定例記者会見で、「中国の中東問題特使による訪問で、ホルムズ海峡の安全問題は議論されるか」との質問に対し、次のように答えた。

中国政府の翟隽・中東問題特使が現在、中東地域でシャトル外交を展開し、仲介の役割を果たしている。我々の取り組みの重点は、軍事衝突の即時停止を後押しし、関係各方面が交渉の軌道へ戻る後押しをすることにある。

ホルムズ海峡に関する問題についてだが、ホルムズ海峡及びその周辺海域は、国際的な貨物・エネルギー貿易の重要通路であり、この地域の安全と安定を維持することは国際社会の共通利益にかなう。中国は各方面に対し、直ちに軍事行動を停止し、緊迫のさらなるエスカレーションを回避し、地域情勢の動揺が世界経済の発展にさらなる影響を及ぼすことを防ぐよう促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月11日