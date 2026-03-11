解放軍・武装警察部隊代表団報道官「統一は正しい道、『台湾独立』は破滅への道」
人民網日本語版 2026年03月11日13:10
第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の解放軍・武装警察部隊代表団の張暁剛報道官は10日、台湾問題について記者の取材に応じ、次のように述べた。
統一は正しい道の大勢であり、「台湾独立」は流れに逆らう破滅への道だ。我々は最大限の誠意をもって、最大の努力を尽くして平和的統一の将来を勝ち取ることを望むが、武力行使の放棄は決して約束せず、必要なあらゆる措置を講じる選択肢を留保する。その標的はごく少数の「台湾独立」分裂分子及びその分裂活動、ならびに外部勢力による干渉であり、その目的は国家の主権及び領土一体性を守ることにある。解放軍は軍事訓練と戦時への準備を着実に推し進め、勝利するための能力を全面的に高め、「台湾独立」分裂及び外部の干渉の企てを断固として粉砕し、台湾海峡地域の平和と安定を断固として守っていく。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月11日
