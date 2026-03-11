中国、欧州向け単体容量最大の洋上風力発電ジャケットを引き渡し
人民網日本語版 2026年03月11日14:40
総重量6万トンを超えるインチ・ケープ洋上風力発電プロジェクトのジャケット構造物が3月11日、広東省珠海市で全て引き渡された。これは中国が欧州市場向けに引き渡した単体容量が最大の洋上風力発電ジャケットだ。中央テレビニュースが伝えた。
今回引き渡された洋上風力発電ジャケット8基は、同プロジェクトの最後の中核構造物で、総重量は1万9500トンに達し、家庭用乗用車約1万5000台分の総重量に相当する。そのうち最も高い単体のジャケットは95.44メートルにも達し、35階建ての住宅ビルに近い高さとなる。同プロジェクトには、ジャケット18基およびそれに対応する鋼製杭、さらに接続部品24セットが含まれ、すべての鋼構造物の総重量は6万トンを超える。
同プロジェクトは英国スコットランド北海沖に位置し、関連する風力タービンの単体容量は15メガワット（MW）、計画総発電設備容量は1.08ギガワット（GW）となる。プロジェクトが全面稼働すれば、英国スコットランドの半数以上の世帯の電力需要を満たすことが可能となる。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年3月11日
