中国の20MW洋上風力発電機、福建南部海域で系統接続・発電開始
人民網日本語版 2026年02月06日15:29
20メガワット（MW）洋上風力発電機が2月5日、福建南部海域で調整・試運転を完了し、系統接続と発電開始に成功した。この20MW洋上風力発電機の設置、調整、系統接続は、中国の超大容量発電機の開発・製造、洋上施工および運営能力がさらに向上したことを示している。新華網が伝えた。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年2月6日
注目フォトニュース
関連記事
- 風力・太陽光発電の設備容量が18億kWを突破 三峡ダム82基分に相当
- 中国の「空中発電所」に迫る ホバリングする「飛行船」で風力発電
- トランプ米大統領のダボスでの発言に外交部が反論「中国は世界のグリーン・低炭素転換を各国と共に推進」
- 世界初の20MW級洋上風力発電機が福建海域で据え付け完了
- 中国初のスマート無人風力発電所、寧夏で運用開始
- 中国、岸から最も離れた洋上風力発電プロジェクトが全容量系統連系
- 活況を呈する風力発電機のローター軸生産 河北省秦皇島
- 標高5370m 中国最高標高の風力発電プロジェクトが発電開始
- 世界最大の5000平方メートル「空中風力捕捉アンブレラ」が輸送開始
- 風力発電用ブレードの「巨大感」を実体験 内蒙古
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn