中国の20MW洋上風力発電機、福建南部海域で系統接続・発電開始

人民網日本語版　2026年02月06日15:29
1月13日に福建南部海域で撮影された20MW洋上風力発電機と2000トン自昇式洋上風力発電設置プラットフォーム「大橋海風」号（ドローン撮影）。

20メガワット（MW）洋上風力発電機が2月5日、福建南部海域で調整・試運転を完了し、系統接続と発電開始に成功した。この20MW洋上風力発電機の設置、調整、系統接続は、中国の超大容量発電機の開発・製造、洋上施工および運営能力がさらに向上したことを示している。新華網が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月6日

