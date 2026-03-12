外交部「『慰安婦』強制連行など歴史問題の適切な処理を日本に促す」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は11日の定例記者会見で、「慰安婦」被害者の真実・正義・賠償を求める権利を日本側が剥奪していることに対し、国連の人権機構が重大な懸念を表明したことについての質問に対し、次のように述べた。

「慰安婦」強制連行は日本軍国主義による重大な犯罪であり、被害者の権利を著しく踏みにじるものである。これには動かぬ証拠があり、否認は許されない。国連の人権機構がこれについて明確な声を上げたことは、日本軍国主義の犯罪に対する強い非難と憤りを改めて表明するものであり、公平と正義を守る国際社会の決意をはっきりと示すものである。

中国は日本に対し、侵略の歴史を深く反省し、その犯罪行為が被害者にもたらした甚大な惨禍について自らを深く省み、国連の人権専門家の意見と勧告に真摯に耳を傾け、これを実行に移し、誠実かつ責任ある態度で「慰安婦」強制連行など歴史上の未解決問題を適切に処理し、実際の行動によってアジア近隣諸国と国際社会の信頼を得るよう促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月12日