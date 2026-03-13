ステルス性能が向上　新型「1万トン級大型駆逐艦」を軍事専門家が解説

1万トン級の大型駆逐艦2隻（艦番号「109」「110」）がこのほど公開された。中国人民解放軍海軍の055型駆逐艦に、新たに重量級の2隻が加わった。中国中央テレビ軍事チャンネルが伝えた。

軍事専門家の張軍社氏によると、今回新たに加わった055型ミサイル駆逐艦は新型材料を採用しており、ステルス性能がさらに向上している。艦艇は新型レーダーに換装され、ステルス戦闘機に対する探知距離が大幅に伸びている。艦艇の動力システムも改良されており、より先進的なミサイル、特に極超音速ミサイルの搭載も可能で、将来的な新型兵器装備向けスペースも確保されている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月13日