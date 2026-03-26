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中国1-2月の全産業対外直接投資、前年同期比7.4％増

人民網日本語版　2026年03月26日14:59

商務部（省）および国家外貨管理局の統計によると、2026年1-2月、中国の全産業における対外直接投資額は前年同期比7.4％増の2001億5000万元（1元は約23.1円）で、ドル建てでは同29％増の286億8000万ドル（1ドルは約159.5円）となった。

このうち、中国国内の投資家は世界134の国・地域の海外企業2927社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は同11.1％減の1465億元となり、ドル建てでは同8.6％減の209億9000万ドルとなった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年3月26日

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