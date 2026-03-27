中国の5G携帯電話ユーザーが12億3500万人に

工業・情報化部（省）によると、2026年1‐2月、中国の通信産業は全体として安定した運営を続けた。電気通信業務総量は増加を維持し、5G、ギガビット光回線、モノのインターネット（IoT）などのインターネットインフラ整備は秩序よく推進され、ユーザー規模は拡大し続け、モバイルインターネットのデータ通信量も高い伸びを維持している。人民網が伝えた。

データによれば、1‐2月の電気通信業務の収入は累計で前年比1.7%減の2904億元（1元は約23.1円）に達した。前年不変価格で算出した電気通信業務総量は同8.4%増加した。また、基礎的電気通信事業者3社と中国広電（チャイナ・ブロードネット）の携帯電話ユーザーは前年末比100万1000人減の18億2600万人。このうち5G携帯電話ユーザーは同3044万人純増の12億3500万人に達し、携帯電話ユーザー全体の67.6%を占めている。

さらに、2月末時点の5G基地局総数は同7万ヶ所純増の490万9000ヶ所に達し、モバイル通信基地局全体の38%を占め、同0.4ポイント上昇した。（編集SC）

「人民網日本語版」2026年3月27日