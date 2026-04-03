中東情勢について外交部「軍事行動の即時停止を改めて強く促す」

外交部（外務省）の毛寧報道官は2日、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃の最新の推移について記者の質問に答え、「軍事的手段で問題を根本的に解決することはできない。中国は当事者に対し、直ちに軍事行動を停止し、対話と交渉を通じて問題を解決するよう改めて強く促す」と述べた。

毛報道官は「ホルムズ海峡の航行が阻害されている根本原因は、米国とイスラエルによるイランへの違法な軍事行動にある。停戦を実現し、湾岸地域の平和と安定を確保してこそ、国際航路の安全で円滑な通航を根本的に維持できる。各国は共に努力して、事態の沈静化を後押しし、地域情勢の動揺による世界経済とエネルギー安全保障へのさらなる影響を防ぐべきだ」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月3日