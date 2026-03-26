中国政府の中東問題特使がGCC加盟各国の大使らと会談

中国政府の翟雋・中東問題特使は25日、湾岸協力会議（GCC）加盟各国の駐中国大使らと合同で会談を行った。中央テレビニュースが伝えた。

翟氏は「現在の戦争は中東地域の安全と安定を深刻に脅かしている。中国はGCC側の安全保障上の理にかなった懸念を重視しており、自国の主権・安全・領土一体性を守るための加盟各国の努力を理解し、支持する。引き続きGCC側と緊密な意思疎通を保ち、事態の沈静化を後押しするためにたゆまず努力していきたい」とした。

GCC加盟各国の駐中国大使らは、現下の事態に関する見解を述べるとともに、地域の平和と安定の早期回復を後押しするために、中国がより大きな役割を果たすことに期待を表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月26日