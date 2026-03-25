中国とイランの外相が電話会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は24日、要請に応じてイランのアラグチ外相と電話会談を行った。新華社が伝えた。

アラグチ外相は地域情勢の推移と変化の最新状況を説明し、中国による緊急人道支援に謝意を表明。「イランは、一時的な停戦にとどまらない、戦争の全面的な終結の実現に尽力している。ホルムズ海峡は全ての人に開放されており、船舶は安全に通過できるが、現在交戦状態にある国は考慮の対象外だ。各国の講じる措置が、衝突の激化ではなく、事態の沈静化に寄与するものであることを望む。中国側が和平促進と戦争終結のために引き続き積極的な役割を果たすことを期待する」とした。

王氏は中国側の原則的立場を重ねて表明。「全ての紛争問題は、武力行使によってではなく、対話と交渉を通じて解決されるべきだ。これはイランの国家と国民の利益にかない、国際社会の一致した願いにも呼応する。各当事者があらゆる和平の機会と窓口を捉え、できるだけ早期に和平交渉のプロセスを開始することを希望する。中国は引き続き客観的かつ公正な立場を堅持し、他国の主権侵害に反対し、積極的に和平を促して戦闘を終結させ、地域の平和と安定に尽力していく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月25日