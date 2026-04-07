中国はASEAN・中日韓地域の生産ネットワークの要　報告書

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「ASEAN+3 マクロ経済リサーチオフィス（AMRO）」は6日に発表した報告書の中で、「過去20年間に、中国はASEAN・中日韓地域の生産ネットワークの要に成長した」との見方を示した。

同報告書によると、供給サイドから見て、この地域の生産ネットワークは大きな進化を遂げた。以前は日本を中心とするネットワークだったが、今では中国を柱とし、より集約的で相互に連携する構造に進化したという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月7日